На «криптокотят» потрачено более 12 миллионов долларов

Игра CryptoKitties от студии AxiomZen установила новый рекорд. На «криптокотят» в мире потрачено уже более 12 миллионов долларов США, а в выходные перезагрузила сеть и помешала запустить ICO.


Напомним, CryptoKitties стартовала 28 ноября 2017 года, быстро стала новым модным «помешательством» в интернете и получила взрывную популярность. Сама по себе игра очень простая — пользователи могут покупать, продавать, собирать и размножать милых котиков в мультяшном стиле.

CryptoKitties позиционируется разработчиками как одна из первых игр, построенных на технологии блокчейна, той же, что используется в криптовалютах. Игра использует блокчейн Ethereum, в том числе она задействуется для размножения котиков и их перепродажи. Самый дорогой «криптокотёнок» был продан более чем за 117 тысяч долларов.

Источник
CoinTelegraph
Теги
фейспалм Bitcoin криптовалюта биткоин Ethereum котики

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