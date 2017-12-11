Одноклассники запустили рекламу со сбором заявок на товары или услуги

Команда социальной сети Одноклассники объявили о запуске рекламного инструмента Lead Ads. По словам разработчиков, он позволяет автоматизировать отправку и заполнение регистрационных форм пользователей. С его помощью бренды смогут запускать кроссплатформенную рекламу с формой для сбора заявок на товары или услуги.





Формат Lead Ads позволяет рекламодателям не только запрашивать у пользователя его контактные данные, но и добавлять дополнительные поля для уточнения деталей заказа. Например, агентство недвижимости сможет узнать, какую квартиру подыскивает пользователь, какой район предпочитает и так далее. Автосалоны смогут точнее понять требования клиента к модели и комплектации автомобиля.

В настройках всех групп в Одноклассниках появился специальный конструктор Lead Ads: с помощью него можно создать и кастомизировать форму, выбрав, какие анкетные данные запрашивать у пользователей. После создания формы заявки в конструкторе нужно скопировать ссылку на него, добавить ее в новый пост с «активной кнопкой» и разместить публикацию на продвижение в системе myTarget. Реклама доступна для показа в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также мобильных приложениях Одноклассников.