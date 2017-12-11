Samsung научит одежду заряжать смартфоны

Компания Samsung запатентовала «умную» одежду, которая сможет записывать многочисленные гаджеты современных пользователей. По данным голландского ресурса LetsGoDigital, официальный дебют разработки может состояться на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.





В патенте описывается рубашка/куртка/пиджак с возможностью выработки и запаса энергии. Батарея интегрирована в спину предмета одежды, для выработки энергии используются преобразователи движения пользователя. Также предусмотрены датчики движения и процессоры. С помощью накопленной энергии можно записывать как встроенные в «умную» одежду датчики и сенсоры, так и внешние гаджеты. Например, беспроводным способом подзарядить смартфон, положив его в карман.

Пока неясно, когда именно разработка доберется до прилавков магазинов. В 2015 году Samsung уже демонстрировала бренд HumanFit с рядом беспроводных трюков «в рукаве».