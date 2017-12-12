Apple подтвердила покупку Shazam

Компания Apple подтвердила журналистам из ряда изданий слухи о покупке Shazam, бесплатного кроссплатформенного сервиса определения музыки, звучащей поблизости. С аналогичным заявлением выступил и сам Shazam.


Компании подтвердили достигнутое соглашение о переходе Shazam в состав Apple и выразили радость по этому поводу, но пока официально не раскрыли условий сделки.

Напомним, ранее сообщалось о финальной стадии переговоров между Apple и Shazam. По неофициальным данным, сумма сделки составит порядка 300 миллионов фунтов стерлингов, то есть около 401 миллионов долларов США. 

Apple сможет использовать технологии распознавания музыки и звука Shazam, а также сэкономить деньги, которые она сейчас платит за перенаправление пользователей в iTunes Store, составившие большую долю прибыли Shazam в 2016 году и 10% от всех цифровых продаж по данным The Wall Street Journal.

При этом Apple, теоретически, может закрыть приложение Shazam, что ударит по стриминговым сервисом вроде Spotify и Google Play Music, где Shazam генерирует более 1 миллиона кликов в день по данным того же The Wall Street Journal.

Источник
MacRumors
Теги
Apple музыка Shazam

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