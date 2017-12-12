Apple запускает прием предзаказов в App Store

Компания Apple разрешила разработчикам запускать предварительные заказы на готовящиеся к выпуску приложения. Об этом сообщается в документе поддержки Tunes Connect Resource and Help.





Как отмечается в этом документе, разработчики могут открывать предзаказы на приложения для «всех платформ Apple». В результате, пользователи увидят страничку приложения в магазине и смогут заказать его до реальной возможности его загрузить. Для предзаказа дата релиза приложения должна быть не позднее 90 дней и не менее двух дней в будущем.

Как только приложение появится в магазине, покупатели получат извещение и приложение автоматически загрузится на устройство. Для платных приложений пользователям придется заплатить перед скачиванием.