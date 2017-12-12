Яндекс назвал главные темы 2017 года

Компания Яндекс, вслед за Google и Apple, начала подводить итоги 2017 года. Она опубликовала самые популярные темы в поисковых запросах к Яндекс за 2017 год. Рейтинг «Темы года» составлен автоматически, в него попадают темы, которые в течение года вызвали у пользователей Яндекса наибольший всплеск интереса.


Среди вещей и явлений безусловным лидером оказалась криптовалюта, обогнавшая спиннеры, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8. Затем идут фирменный голосовой помощник Алиса, рэп-баттлы, обновлённая Nokia 3310, блокчейн и купюры по 200 и 2000 рублей.

Из мемов в лидеры вырвались эщкере, ждун, «это фиаско, братан», чевапчичи, «на донышке», « изи-изи, рил ток, синк эбаут ит!», «так, блэт», хайп, винишко-тян и Ave Maria! Deus Vult!

Из фильмов в Яндексе наиболее интенсивно искали «Оно», «Гадкий я 3», «Стражи Галактики. Часть 2», «Викинг», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Последний богатырь», «Форсаж 8», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Притяжение и «Человек-паук: Возвращение домой».

Яндекс каждый год выявляет главные темы на основе поисковых запросов, заданных с первого января по конец ноября. Запросы о событиях, случившихся позже, не рассматриваются. Например, в 2017 году такими событиями стали отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр и решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах — они произошли в декабре.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс iPhone 8 Samsung Galaxy S8 iPhone X Bitcoin криптовалюта Nokia 3310 биткоин 2017 миелофон Алиса блокчейн

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