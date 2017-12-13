Капитализация криптовалют превысила полтриллиона долларов

Криптовалютный рынок преодолел очередной исторический рубеж. Сегодня, 13 декабря, общая «капитализация» (суммарная стоимость всех «монет» по текущим курсам) превысила отметку в 500 миллиардов долларов США.


Сервис CoinmarketCap на момент написания новости показывает общую капитализацию в размере $510 382 714 582.

Рывок сделали сразу несколько криптовалют. Bitcoin снова преодолел уровень в 17 тысяч долларов, Ethereum дорос до 730 долларов, основательно подорожал Litecoin достигнувший сегодня $341.

Доминирующей валютой по-прежнему остаётся Bitcoin, на него приходится 56% процентов всего крипторынка. Следом за ним идут Ethereum (13,75%), отщепившийся от оригинального Биткоина форк Bitcoin Cash (5,53%), Ripple (3,55%) и Litecoin (3,42%). Настоящий бум криптовалют начался этой весной, а с начала года рынок вырос в в 250 раз. В большинстве стран криптовалюты не имеют определенного юридического статуса. Российские правовые инициативы в большинстве сводятся к попыткам обложить налогами майнеров.

Доли криптовалют
Доли криптовалют

Источник
Coinmarketcap
Теги
Bitcoin криптовалюта биткоин

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