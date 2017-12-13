Госдума одобрила штрафы за нарушение закона о мессенджерах

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, проясняющий административную ответственность за нарушение закона о работе сервисов обмена электронными сообщениями, проще говоря, мессенджеров.





Штрафы за нарушение предусмотрены следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Регулирующий работу мессенджеров закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Он обязывает сервисы идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона ий, фактически, запрещает анонимное использование мессенджеров. Если закон не будет выполняться, по решению суда мессенджер могут заблокировать.