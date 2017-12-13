Госдума одобрила штрафы за нарушение закона о мессенджерах

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, проясняющий административную ответственность за нарушение закона о работе сервисов обмена электронными сообщениями, проще говоря, мессенджеров.


Штрафы за нарушение предусмотрены следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Регулирующий работу мессенджеров закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Он обязывает сервисы идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона ий, фактически, запрещает анонимное использование мессенджеров. Если закон не будет выполняться, по решению суда мессенджер могут заблокировать.

Источник
ТАСС
Теги
Россия закон мессенджер госдума Дума

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