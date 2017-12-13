Google назвала главные тренды 2017 года

Компания Google, традиционно, назвала самые взрывные тренды в России и в мире на основе самых быстрорастущих поисковых запросов уходящего года.





Так, в России самыми популярными и быстрорастущими темами в категории «События и явления года» стали жеребьевка Чемпионата мира 2018, чемпионат мира по хоккею 2017, кубок конфедераций, спиннер, iPhone 8, бой Макгрегора и Мейвезера, биткоин, теракт в Санкт-Петербурге, Оскар и ураган в Москве. Мемами года стали ждун, «это фиаско братан», «на донышке», вжух, чевапчичи, Roll Safe, дороу, Агутин, Спанч Боб и кусь.

На международном уровне Топ-10 самых популярных тем выглядит несколько иначе, в мировом масштабе пользователей значительно сильнее волнуют ураган Ирма, iPhone 8 и iPhone X, чем чемпионата мира 2018, кубок конфедераций и спиннеры.