Крупнейшую майнинг-ферму в Московской области запустят в 2018 году

В первой половине 2018 года в подмосковном городе Кашира запустят самую большую и мощную в Московской области ферму для майнинга криптовалюты. Об этом рассказал журналистам информационного агентства ТАСС Денис Буцаев, министр инвестиций и инноваций Подмосковья.


По словам Буцаева, территория обеспечена свободными электрическими мощностями более 70 МВт. При этом объем инвестиций и имя инвестора пока не раскрываются.

Буцаев отметил: «Энергетических мощностей в регионе достаточно, цены на электроэнергию средние по сравнению с другими регионами России и ниже, чем в других странах. Еще одно преимущество региона - инфраструктурная подготовленность площадок».

Источник
ТАСС
Теги
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