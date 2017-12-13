Сбербанк и Яндекс создают совместное предприятие

Яндекс и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Соответствующее соглашение о намерениях компании заключили 9 августа 2017 года.


По условиям сделки, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30 миллиардов рублей (около 500 миллионов долларов). На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Яндекс и Сбербанк получат равные доли в компании. Десять процентов акций пойдёт на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Основной задачей Яндекс.Маркета станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике Яндекс и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках Яндекс.Маркета.

Совместное предприятие будет использовать технологии и бренд Яндекса и получит рекламно-информационную поддержку Яндекса и Сбербанка.

Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 года.

Источник
Сбербанк
Теги
Россия Яндекс онлайн-магазин Сбербанк Яндекс.Маркет

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