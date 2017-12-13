Во ВКонтакте впервые появились стикеры от Disney

Команда социальной сети ВКонтакте объявили о запуске линейки стикеров с персонажами Disney. Первым представителем стал Дональд Дак, «самый эмоциональный селезень в мире».


Стоимость набора стикеров с Дональдом Гаком составляет 63 рубля, он доступен в магазине стикеров ВКонтакте по адресу vk.com/stickers/donaldduck. Как отмечают разработчики, у ВКонтакте намечается еще много интересных проектов с компанией Disney.



Дональд Дак — один из самых известных героев мультфильмов студии Walt Disney. Персонаж был создан в 1934 году. По версии TV Guide был назван одним из 50 величайших мультипликационных героев всех времён.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте Disney стикеры

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