Роскомнадзор грозит заблокировать YouTube

Роскомнадзор предупредил администрацию YouTube о возможной блокировке на территории России, если сервис не удалит аккаунт движения «Открытая Россия». Об этом сообщило информационное агентство со ссылкой на пресс-службу организации.


Роскомнадзор направил YouTube официально письмо с предупреждением, что на удаление аккаунта «Открытой России» у администрации имеются сутки. В своем письме ведомство ссылается на требование Генеральной прокуратуры РФ. Ранее аналогичное письмо Роскомнадзор направил команде Twitter. Как отмечает пресс-служба движения, YouTube официально подтвердил получение запроса от Роскомнадзора.

11 декабря 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной в России информации ресурсы одиннадцати организаций, признанных нежелательными в РФ, включая и «Открытую Россию». Сейчас официальный сайт движения заблокирован на территории России.

Источник
Интерфакс
Теги
Россия TWITTER YOUTUBE роскомнадзор

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