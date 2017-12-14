Роскомнадзор грозит заблокировать YouTube

Роскомнадзор предупредил администрацию YouTube о возможной блокировке на территории России, если сервис не удалит аккаунт движения «Открытая Россия». Об этом сообщило информационное агентство со ссылкой на пресс-службу организации.





Роскомнадзор направил YouTube официально письмо с предупреждением, что на удаление аккаунта «Открытой России» у администрации имеются сутки. В своем письме ведомство ссылается на требование Генеральной прокуратуры РФ. Ранее аналогичное письмо Роскомнадзор направил команде Twitter. Как отмечает пресс-служба движения, YouTube официально подтвердил получение запроса от Роскомнадзора.

11 декабря 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной в России информации ресурсы одиннадцати организаций, признанных нежелательными в РФ, включая и «Открытую Россию». Сейчас официальный сайт движения заблокирован на территории России.