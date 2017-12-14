Starbucks втихаря майнил криптовалюту на ноутбуках посетителей

Подключение к Wi-Fi в сети кофеен Starbucks оказалось не таким уж и бесплатным. На неприятную ситуацию пожаловался посетитель одной из кофеен сети Starbucks в Буэнос-Айресе.





Как рассказал в социальных сетях Ной Динкин (Noah Dinkin), его ноутбук использовался для майнинга криптовалюты через бесплатную сеть Wi-Fi в Starbucks. В доказательство он привел скриншот, на котором видно как провайдер сети создает задержку в 10 секунд при первом подключении к Wi-Fi, в это время на ноутбуке выполняется скрипт на javascript, который и занимается майнингом. Это относительно новый подход, обычно провайдеры ограничиваются показом рекламы разной степени агрессивности.





Оригинальный твит Динкина собрал более 100 комментариев, где пользователи высказывают озабоченность безопасностью. Также было замечено, что провайдер манил не биткоины, а Monero. Впрочем, сути проблемы это не меняет.

Представитель Starbucks заверил Динкина в Twitter, что как только о ситуации стало известно в компании, их интернет-провайдер решил проблему, внеся необходимые изменения.