Криптовалюта обогнала Facebook по капитализации

Криптовалютный рынок преодолел очередной исторический рубеж. Общая капитализация (суммарная стоимость всех «монет» по текущим курсам) преодолела отметку в 530 миллиардов долларов США и превысила капитализацию крупнейшей социальной сети, Facebook.



На момент написания новости, сервис CoinmarketCap показывал общую капитализацию в размере $537 928 361 944. Отметим, что рубеж в полтриллиона долларов был преодолен криптовалютным рынком буквальности на днях, 13 декабря 2017 года.


Доминирующей валютой по-прежнему остаётся Bitcoin, на него приходится 55,81% процентов всего крипторынка. Следом за ним идут Ethereum (12,26%), Ripple (5,72%), отщепившийся от оригинального Биткоина форк Bitcoin Cash (5,51%) и Litecoin (2,97%).

Настоящий бум криптовалют начался этой весной, а с начала года рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты не имеют определенного юридического статуса. Российские правовые инициативы в большинстве сводятся к попыткам обложить налогами майнеров.

Источник
CryptoCoinsNews
Теги
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