Apple добавила в Карты навигацию более чем по 40 аэропортам и торговым центрам

Компания Apple представила функция внутренней навигации с релизом мобильной платформы iOS 11. Она внедрялась очень постепенно и теперь карты и навигация доступны более чем для сорока аэропортов и торговых центров по всему миру. Об этом свидетельствует новый раздел на сайте Apple, где отслеживаются все такие объекты.


Apple предлагает карты для 34 аэропортов по миру, включая США, Нидерланды, Германию, Швейцарию, Гонконг, Великобританию и Канаду. Торговые центры пока охвачены слабо и только по США.

На таких картах помечены выходы и терминалы, пункты выдачи багажа, стойки регистрации, туалеты и рестораны, а также другие важные объекты. В торговых центрах магазины можно отфильтровать по категориям, таким как одежда, еда, обувь, и так далее. Разные этажи помечены понятным способом. Все это позволяет легче сориентироваться в незнакомом месте.

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iOS 11

Комментарии

Материалы по теме

Apple выпустила iOS 11

19 сентября

Apple откроет предзаказ на iPhone X с 27 октября

24 октября

Apple открыла предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

15 сентября

Apple открыла предзаказ на iPhone X

27 октября

Caviar запускает титановые iPhone 8 и X во имя Сатаны

25 сентября

iPhone 8 и 8 Plus представлены официально

12 сентября
Из рубрикиНаука и технологии
Криптовалюта обогнала Facebook по капитализации
Мессенджер AIM окончательно закрылся
Одноклассники запустили платформу для больших публикаций

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 66
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 56
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 50
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 46
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 45