Apple добавила в Карты навигацию более чем по 40 аэропортам и торговым центрам

Компания Apple представила функция внутренней навигации с релизом мобильной платформы iOS 11. Она внедрялась очень постепенно и теперь карты и навигация доступны более чем для сорока аэропортов и торговых центров по всему миру. Об этом свидетельствует новый раздел на сайте Apple, где отслеживаются все такие объекты.





Apple предлагает карты для 34 аэропортов по миру, включая США, Нидерланды, Германию, Швейцарию, Гонконг, Великобританию и Канаду. Торговые центры пока охвачены слабо и только по США.

На таких картах помечены выходы и терминалы, пункты выдачи багажа, стойки регистрации, туалеты и рестораны, а также другие важные объекты. В торговых центрах магазины можно отфильтровать по категориям, таким как одежда, еда, обувь, и так далее. Разные этажи помечены понятным способом. Все это позволяет легче сориентироваться в незнакомом месте.