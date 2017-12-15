В США отменили сетевой нейтралитет

Представители федеральной комиссия по связи США (FCC) официально проголосовали отказ от принципа сетевой нейтральности или сетевого нейтралитета. Трое членов комиссии проголосовало за отказ от сетевого нейтралитета и два — против. Таким образом, в США отменили порядок «открытого интернета», введенный в 2015 году.





Напомним, принцип сетевой нейтральности подразумевает, что телекоммуникационные операторы при предоставлении своих услуг не отдают предпочтения одним видам контента, приложений или сайтов перед другими. Операторам было запрещено «ускорять или замедлять трафик с определенных веб-сайтов и приложений», а также блокировать сайты и замедлять доступ к определенному контенту.

Проще говоря, после отмены сетевой нейтральности американские операторы смогут предлагать разные условия трафика для разных сайтов, сервисов и приложений, в том числе, брать дополнительные деньги за высокую скорость доступа к определенным сайтам. Например, предлагать тарифы в стиле Facebook $8,95 с платным доступном к соцсети на особых условиях.

Операторам отсутствие сетевой нейтральности, естественно, выгодно, и они трудолюбиво пробивают послабления законодательства в данной области в разных странах. Операторам, традиционно, противостоят IT-гиганты. В США против операторов выступают члены американской интернет-ассоциации, включая Microsoft, Twitter, Amazon, Netflix.

Признание планов по отмене сетевой нейтральности, которое сделал Аджит Пай (Ajit Pai), глава FCC, вызвало новую волну протестов со борону представителей IT-индустрии и правозащитных организаций.

Интересно, что в самой FCC отмена «порядка открытого интернета» (официальное название Open Internet Order) продвигается как мера по восстановлению свободы интернета, документ именно с таким заголовком опубликовала пресс-служба ведомства: «FCC Takes Action to Restore Internet Freedom». В нем отмечается, что данный шаг повысит прозрачность сети для защиты пользователей, простимулирует инвестиции и инновации, а также повысит конкуренцию.