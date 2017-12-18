Apple может закрыть магазин iTunes в 2019 году

Компания Apple может закрыть музыкальный раздел в своем магазине iTunes в 2019 году. Об этом сообщил ресурс WeRaveYou. Такой шаг связывается с растущей популярностью стриминговых музыкальных сервисов, таких как Spotify и фирменный Apple Music.





По данным источника, Apple пролинует закрыть возможность музыкальных загрузок из iTunes в начале 2019 года. При этом купленные альбомы, треки и плейлисты будут перенесены в медиатеку Apple Music.

Отметим, что слухи о возможном отказе от музыкального раздела в iTunes появляются уже не в первый раз и представители Apple ранее планомерно опровергали наличие подобных планов.