Apple может закрыть магазин iTunes в 2019 году

Компания Apple может закрыть музыкальный раздел в своем магазине iTunes в 2019 году. Об этом сообщил ресурс WeRaveYou. Такой шаг связывается с растущей популярностью стриминговых музыкальных сервисов, таких как Spotify и фирменный Apple Music.


По данным источника, Apple пролинует закрыть возможность музыкальных загрузок из iTunes в начале 2019 года. При этом купленные альбомы, треки и плейлисты будут перенесены в медиатеку Apple Music.

Отметим, что слухи о возможном отказе от музыкального раздела в iTunes появляются уже не в первый раз и представители Apple ранее планомерно опровергали наличие подобных планов.

Источник
WeRaveYou
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