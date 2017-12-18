Wi-Fi заработает еще в 25 электричках Подмосковья

К концу января 2018 года бесплатный доступ к сети Wi-Fi заработает еще в 25 электропоездах в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания).





Как отмечает компания, в текущем году бесплатно воспользовались системой Wi-Fi более 900 тысяч уникальных пользователей. С января пассажиры Центральной ППК подключались к сети около 3,5 млн раз.

На настоящий момент Wi-Fi подключен в 69 собственных и арендованных электропоездах Центральной ППК, осуществляющих перевозки повышенного уровня комфорта (поезда Стандарт Плюс, а также часть поездов Экспресс). Вскоре Wi-Fi появится в 23 новых ЭП2Д, приобретаемых в этом году, и 2 поездах ЭГ2Тв («Иволга»), перевозящих пассажиров по маршруту Москва-Новопеределкино-Москва. Таким образом, в начале 2018 года 94 поезда Центральной ППК будут иметь возможность предоставлять услугу Wi-Fi.