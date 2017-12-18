Facebook начал бороться с выпрашиванием лайков

Команда социальной сети Facebook объявила о начале борьбы с спаммерскими публикациями, выпрашивающими лайки, комментарии и другие действия, показывающие «вовлеченность» пользователей.





Речь идет о разнообразных публикациях в стиле «лайкни, если...», «прокомментируй, если...», «поделись, если...», и тому подобных, набирающих бешеную популярность именно благодаря такой тактике «выпрашивания».





Как обещают разработчики, с этой недели публикации с подобным содержанием будут ранжироваться ниже в Ленте новостей на Facebook. Речь идет как о сообщениях от обычных пользователей, так и от сообществ.