Facebook начал бороться с выпрашиванием лайков

Команда социальной сети Facebook объявила о начале борьбы с спаммерскими публикациями, выпрашивающими лайки, комментарии и другие действия, показывающие «вовлеченность» пользователей.


Речь идет о разнообразных публикациях в стиле «лайкни, если...», «прокомментируй, если...», «поделись, если...», и тому подобных, набирающих бешеную популярность именно благодаря такой тактике «выпрашивания».


Как обещают разработчики, с этой недели публикации с подобным содержанием будут ранжироваться ниже в Ленте новостей на Facebook. Речь идет как о сообщениях от обычных пользователей, так и от сообществ.

Источник
Facebook

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