В Telegram произошел сбой

Пользователи популярного мессенджера Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса. Сайт DownDetector подтвердил проблемы Telegram для пользователей на территории Европы и европейской части России.





Неполадки начались около 19:30 по московскому времени. Пользователи жалуются на невозможность отправки и получения сообщений или задержки в работе. Также некоторые пользователи не могут авторизоваться в Telegram.

Проблемы наблюдаются как в мобильных, так и десктопных клиентах сервиса. На момент написания новости DownDetector показывает, что работа сервиса практически восстановлена.