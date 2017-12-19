В Москве заработал первый каршеринг с автомобилями Lada Granta

В Москве начал работу еще один каршеринг — «Карусель». По словам команды сервиса, это первый доступный каршеринг с отечественными автомобилями.


На данный момент доступно приложение для устройств на базе Android, а версия для iOS обещана в ближайшее время. С помощью мобильного приложения «Карусель» можно арендовать автомобили Lada Granta с автоматической коробкой передач за 5 рублей в минуту. Первые пользователи получают час аренды в подарок и могут прокатиться на «Карусели» бесплатно.


В стоимость аренды уже включены расходы на бензин и парковку — машину можно оставлять на платных и бесплатных муниципальных парковках. Ездить можно по Москве и московской области в пределах 250 км от МКАД, а завершать аренду — в пределах МКАД или не дальше километра от метро.

Приложение «Карусель» для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Карусель
Теги
ANDROID Россия москва автомобиль LADA каршеринг Lada Granta

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