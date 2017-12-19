День, когда появился компьютер, без которого не было бы Microsoft и Apple

19 декабря 1974 года поступил в продажу Altair 8800, претендующий на звание первого в мире персонального компьютера. Или, как минимум, устройство, вдохновившее инженеров на создание ПК.

Этот компьютер без монитора и клавиатуры, а только лишь с набором переключателей и лампочек можно было купить в сборе за 621 доллар, но большую популярность получил набор для самостоятельной сборки. Его читателям журнала Popular Electronics (он был популярен у инженеров и электронщиков-любителей) предлагали почти в полтора раза дешевле — за $439. Правда, эти цены относятся к базовому набору с 256 байтами оперативной памяти, а за дополнительные модули памяти и интерфейсные платы приходилось доплатить еще несколько сотен долларов. Представляя эти суммы, стоит также учесть, что, приводя, эти цены к современным, их нужно умножать почти на 5. Однако энтузиасты знали, что один только 2-мегагерцевый процессор Intel 8080 стоил 360 долларов, так что целый компьютер стоил всего на $79 дороже главного чипа. Не знали они, однако, того, что создатель «Альтаира» Эд Робертс сумел договориться с Intel о цене в $75 за каждый процессор.



Altair 8800

Компьютер вдохновил тогдашнего студента Гарварда Билла Гейтса написать для него интерпретатор языка программирования BASIC. Он стал первым продуктом софтверной компании, которую сегодня мы знаем под именем Microsoft.

Altair 8800 стал гвоздём программы первого заседания клуба Homebrew Computer Club, на котором собирались компьютерные энтузиасты. Там был и Стив Возняк, один из основателей Apple, её технический мозг. Его впечатлила мощь процессора Intel 8080, а вскоре его осенило, что к машине можно подключить клавиатуру и монитор — эту периферию в то время использовали в терминалах для работы с удалённым мощными компьютерами. Соединив всё это, Возняк придумал Apple I — устройство, больше похожее на персональный компьютер в современном понимании, и укравшее у Altair 8800 звание первого ПК.