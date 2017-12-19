Дуров назвал причину сбоя Telegram

Павел Дуров, стоящий за популярным мессенджером Telegram, прокомментировал ситуацию со вчерашним крупным сбоем. По словам Дурова, проблемы с доставкой сообщений возникли из-за «безумного» роста трафика , произошедшего в недавнее время.


Напомним, вчера вечером пользователи Telegram начали жаловаться на перебои в работе сервиса. Сайт DownDetector подтвердил проблемы Telegram для пользователей на территории Европы и европейской части России. Неполадки начались около 19:30 по московскому времени. Пользователи жаловались на невозможность отправки и получения сообщений или задержки в работе. Также некоторые не могли авторизоваться в Telegram. Проблемы наблюдались как в мобильных, так и десктопных клиентах сервиса.

Как отметил Дуров в сообщении, разработчики некоторые изменения в ПО и с 19 декабря все должно работать в стандартном режиме.

Источник
Павел Дуров
Теги
фейспалм мессенджер Telegram Дуров

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