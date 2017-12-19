Вслед за Telegram засбоил Telegraph

После вчерашнего сбоя в работе популярного мессенджера Telegram, 19 декабря пользователи начали жаловаться на недоступность Telegraph, тоже сервиса Павла Дурова, представляющего собой платформу для публикаций.





Как сообщили некоторые из пользователей, им выводилось сообщение, что домен telegra.ph свободен для регистрации. По словам Дурова, это временная проблема и она возникла из-за фальшивых жалоб из России в адрес dotPH, официального регистратора филлипинского домена, в котором и работает Telegraph. Дуров также отметил, что работа над проблемой же ведется совместно с dotPH.

Напомним, сайт по адресу telegra.ph позволяет быстро создать заметку с заголовком, именем автором и текстом, сдобренным разметкой markdown, картинками и встроенным контентом из таких сервисов, как YouTube, Vimeo Twitter. Получившийся шедевр имеет постоянную ссылку и может быть отредактирован впоследствии. Ссылку можно использовать стандартным образом — постить в социальных сетях, отправлять друзьям и знакомым, и так далее.