В Яндекс.Такси появился сервис для совместных поездок

Команда Яндекс.Такси сообщила о запуске нового сервиса для совместных поездок под названием «Комбо». По словам разработчиков, с помощью «Комбо» пассажиры, которым по дороге, могут экономить на такси. Цена поездки по «Комбо» на 20–40% ниже, чем по «Эконому», и она не увеличится, даже если других пассажиров не найдётся.


Когда пользователь выбирает поездку по «Комбо» и указывает в приложении пункт назначения, алгоритм автоматически сверяет его с маршрутами других людей и находит тех, кому в ту же сторону. Маршруты разных пассажиров необязательно должны совпадать полностью: водитель может сделать крюк, чтобы завезти одного клиента, а затем продолжить поездку с другим. Но при этом время в пути для каждого пассажира не должно увеличиться больше, чем на 20% (максимум — на 15 минут).

На данный момент «Комбо» работает только при заказе поездок из Домодедово. Планируется, что в будущем он станет доступен в других аэропортах и районах Москвы и ближайшего Подмосковья.

Источник
Яндекс.Такси
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