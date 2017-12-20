Немецкая полиция взломала Telegram

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (нем. Bundeskriminalamt или BKA) научились получать доступ к аккаунтам мессенджера Telegram, считавшегося неприступным, и перехватывать сообщения нужных им пользователей. Об этом рассказало немецкое техническое издание Motherboard со ссылкой на одной из сотрудников ведомства.





По словам издания, защита мессенджера обходится с помощью простого ПО под названием Bundestrojaner. Причем с помощью Bundestrojaner сотрудники еще в 2015 году смогли всего за несколько минут получить доступ к аккаунтами и групповому чату группы из восьми ультранационалистов, которые планировали поджог общежития для эмигрантов. Через пару недель они были арестованы, а впоследствии и осуждены. Всего за 2015 год BKA получили доступ к 32 аккаунтам Telegram.





Отмечается, что деятельность BKA может считаться незаконной, но это спорный юридический вопрос. Впрочем, данный метод взлома действует только для незашифрованных чатов. Со сквозным шифрованием у специалистов BKA сделать ничего не удалось, но пользователям надо включать его вручную, а до активации опция не действует.



