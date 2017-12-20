Платежный сервис Garmin Pay заработал в России

Компания Garmin запустила в России работу своего платежного сервиса Garmin Pay. В настоящее время опция доступна для обладателей спортивных часов Vivoactive 3 и карт платежной системы MasterCard в таких банках, как Сбербанк, Райффайзенбанк и Тинькофф Банк.





До конца 2017 года к сервису Garmin Pay планируется подключить держателей платежных карт системы Visa.





Напомним, Garmin представила свою платежную систему в сентябре к открытию выставки IFA 2017 в Берлине. Она позволяет расплачиваться бесконтактным методом с использованием спортивных смарт-часов Garmin. Первой моделью часов с поддержкой Garmin Pay стали Vivoactive 3, также дебютировавшие на IFA 2017. Система базируется на платформе FitPay, использует NFC и поддерживает карты Visa и Mastercard.

Для подключения услуги бесконтактной оплаты товаров с помощью часов Vivoactive 3 необходимо скачать на смартфон приложение Garmin Connect из Google Play или App Store, привязать смартфон к часам и ввести информацию о картах в виртуальный кошелёк.