Платежный сервис Garmin Pay заработал в России

Компания Garmin запустила в России работу своего платежного сервиса Garmin Pay. В настоящее время опция доступна для обладателей спортивных часов Vivoactive 3 и карт платежной системы MasterCard в таких банках, как Сбербанк, Райффайзенбанк и Тинькофф Банк.


До конца 2017 года к сервису Garmin Pay планируется подключить держателей платежных карт системы Visa.


Напомним, Garmin представила свою платежную систему в сентябре к открытию выставки IFA 2017 в Берлине. Она позволяет расплачиваться бесконтактным методом с использованием спортивных смарт-часов Garmin. Первой моделью часов с поддержкой Garmin Pay стали Vivoactive 3, также дебютировавшие на IFA 2017. Система базируется на платформе FitPay, использует NFC и поддерживает карты Visa и Mastercard.

Для подключения услуги бесконтактной оплаты товаров с помощью часов Vivoactive 3 необходимо скачать на смартфон приложение Garmin Connect из Google Play или App Store, привязать смартфон к часам и ввести информацию о картах в виртуальный кошелёк.

Источник
Garmin
Теги
Россия Garmin платежный сервис Garmin Pay

Комментарии

Материалы по теме

HP выпустила свой самый мощный игровой ноутбук в России

14 декабря

Panasonic представил защищенный от взрывов планшет в России

8 декабря

Кошки воюют на бензопилах — лучшая игра 2017 года по версии Google

1 декабря

Молодежный смартфон Alcatel Idol 5 вышел в России

29 ноября

Объявлена российская цена Meizu M6 Note

30 ноября

Объявлена российская цена рабочей станции-планшета HP ZBook x2

20 декабря
Из рубрикиНаука и технологии
Создатель Litecoin продал все свои лайткоины
Немецкая полиция взломала Telegram
Названы самые ненадежные пароли 2017 года

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 74
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 56
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 55
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 47