В Яндекс.Деньгах запустили «Пакет автомобилиста»

Команда сервиса Яндекс.Деньги добавили в электронный кошелёк «Пакет автомобилиста». Он позволяет получать техническую помощь на дороге и кешбэк 3% за платежи в разных автокатегориях.





Пакет стоит 2500 рублей в год. Техпомощь круглосуточно доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Хабаровске, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону и ещё 109 городах России, а также в радиусе 100 километров от каждого из них.





Годовой «Пакет автомобилиста» включает технические и юридические консультации по телефону, помощь на дороге, в том числе подвоз топлива, мелкий ремонт, эвакуацию машины с места поломки или ДТП, запуск двигателя, замену колёс, вскрытие запертой машины, такси с места ДТП или поломки, сбор справок после ДТП, помощь с ремонтом, поиск запчастей. Владелец пакета может воспользоваться техпомощью сколько угодно раз, вызов такси лимитирован.

Партнёр проекта — Русский АвтоМотоКлуб, в котором сегодня состоят более 2,5 млн водителей.