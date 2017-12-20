Яндекс.Переводчик научился переводить на эмодзи и обратно

Команда сервиса Яндекс.Переводчик объявила о запуске новой возможности. Теперь пользователи смогут переводить на эмодзи и обратно. Причем Яндекс.Переводчик работает как с отдельными словами, так и с целыми предложениями или текстами.





Как отмечают разработчики, в каком-то смысле эмодзи — отдельный язык с пиктографическим письмом, как у древних шумеров. Переводчик учит языки путём анализа параллельных текстов. В случае с эмодзи такой подход не работает. Зато в интернете есть «словари» — сайты, где собраны всевозможные эмодзи, их описания и толкования.





Когда пользователь хочет перевести на эмодзи ту или иную фразу, Переводчик разбивает её на отдельные элементы: слова и комбинации слов. Каждый элемент представляется в виде вектора — иными словами, записывается в виде набора чисел. Аналогичная операция проводится и с описаниями эмодзи. Затем векторы сопоставляются. Чем ближе друг к другу находятся векторные представления, тем точнее смысловое соответствие между словами и эмодзи.

Перевод работает в веб-версии сервиса и в приложениях для iOS и Android.