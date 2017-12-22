На Apple подали в суд за намеренное замедление старых iPhone

После признания Apple в намеренном замедлении старых iPhone, на компанию подали коллективный иск. В суд подал Стефан Богданович (Stefan Bogdanovich) из Лос-Анджелеса обвиняя Apple в причинении пользователям более ранних моделей, чем iPhone 8, морального и материального ущерба.





По словам Богдановича, решение Apple по замедлению iPhone ради продления времени автономной работы никогда не было востребовано пользователями и они на него не соглашались, кроме того, такое решение снизило ценность этих смартфонов. Кроме того, он уверен, что это лишь маркетинговая уловка, чтобы заставить покупать новые iPhone. Богданович требует от Apple отключить данную функцию и компенсировать причиненный ущерб.

Напомним, пару недель назад разогрелся скандал, связанный с пониженной производительностью «старых» iPhone, работающих под управлением iOS 11. А пару дней назад Apple подтвердила данный феномен, правда, настаивая, что это «фича, а не бага». Как пояснил представитель Apple, у литий-ионных батарей падает возможность обеспечивать требующийся пиковый ток в холодных условиях, при низком заряде, а также по мере старения со временем, что может приводить к неожиданному выключению устройств для защиты электронных компонентов. В результате, в прошлом году компания запустили на iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE функцию, сглаживающую разовые всплески, когда требуется защитить устройство от внезапного выключения в таких условиях. Не так давно эта функция появилась и на iPhone 7 с iOS 11.2 и в планах добавить ее для других проектов в будущем.