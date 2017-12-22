В Белоруссии легализовали криптовалюту и майнинг

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который узаконил криптовалюту и майнинг в стране. Об этом было объявлено сегодня на встрече с представителями деловых кругов и подтверждается на официальном портале президента Республики Беларусь.


Лукашенко подчеркнул: «Главная цель документа - создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт».

Декрет официально разрешает оборот криптовалюты и токенов, а также позволяет резидентам Парка высоких технологий Белоруссии заниматься майнингом.

«Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области», - заявил Александр Лукашенко.

Источник
Портал президента Республики Беларусь
Теги
закон Bitcoin криптовалюта биткоин Белоруссия

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