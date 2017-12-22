Пузырь лопнул? Криптовалюты рухнули за ночь на треть

Основные криптовалюты, включая Bitcoin (и его форки) и Ethereum резко подешевели ночью и утром 22 декабря. Суточное падение для разных «монет» достигает 25 и даже 30 процентов.

Биткоин — старейшая и самая дорогая на сегодня криптовалюта — подешевел почти на 4000 долларов: с $17500 до $13500 за 1 BTC. Аналитики называют происходящее коррекцией, обыватели же не без удовольствия говорят, что наконец-то лопнул «биткоиновый пузырь».

21 декабря общая «капитализация» всех криптовалют и токенов превысила 650 миллиардов долларов (сейчас уже $474 млрд). Биткоин же свой рекорд поставил 17 декабря, тогда он стоил больше 20 тысяч долларов. После пика BTC стал отдавать долю «альткоинам» — всем другим цифровым валютам.



Основные криптовалюты

В этом падении/коррекции выделяется криптомонета Ripple (XRP) — централизованная криптовалюта, призванная не разрушить банковскую систему, а, напротив, обеспечить быстрый и надёжный межбанковский обмен и когда-нибудь заменить собой систему SWIFT. Ripple ненадолго просела с 1 доллара до 45 центров, но уже отыграла падение и стоит сейчас около $1,03.