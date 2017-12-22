Китаец получил 5,5 лет и штраф в 76 тысяч долларов за VPN

Житель Китая был осужден на 5,5 лет за продажу доступа к VPN, позволяющую обойти местные запреты и получить доступ заблокированным в Китае ресурсам.


Также суд наложил на него штраф в размере 500 тысяч китайских юаней, что составляет около 76 тысяч долларов США. Ву Сянъян (Wu Xiangyang) поддерживал сервис VPN (virtual private network) с 2013 года до июня 2017 года. Сообщается, что он обслуживал 8 тысяч зарубежных клиентов и 5 тысяч бизнес-пользователей.

«Великий китайский файрвол» блокирует китайцам и приезжим доступ к тысячам сайтов, в число которых, например, входят Facebook, YouTube, Instagram, Google и Gmail. Для борьбы с этим массово используются различные инструменты обхода блокировок, в том числе VPN-сервисы. 

В России недавно ужесточилось законодательство в отношении VPN — с ноября вступил в силу закон об анонимайзерах и VPN. Он, фактически, запрещает в России использование VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода блокировок различных сайтов, по тем или иным причинам установленных Роскомнадзором. Тотального запрета VPN и анонимайзеров закон не предполагает, он направлен именно на обход блокировок с их помощью.

Источник
The Guardian
Теги
фейспалм Китай шапочка из фольги VPN

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