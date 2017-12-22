Дуров запустит собственную криптовалюту

Павел Дуров, стоящий за популярным мессенджером Telegram и социальной сетью ВКонтакте, планирует запустить собственную криптовалюту. Об этом рассказал Антон Розенберг, бывший сотрудник ВКонтакте и Telegram, на своей страничке в социальной сети Facebook.





По словам источника, проект называется TON (Telegram Open Network) и для него уже готов рекламный ролик в стиле «Звёздных войн» без особых подробностей. Розенберг отмечает, что по неофициальным данным, задумка в том, чтобы «выпустить свою криптовалюту, встроить её в мессенджер и сразу объявить о крупнейшей по числу пользователей системе, попытавшись таким образом вытеснить Etherium».





Отметим, Антон Розенберг работал сначала во ВКонтакте, а затем и в Telegram, однако поссорился с начальником и был уволен. Затем он подал в суд на Telegram, спровоцировав публичный скандал в СМИ. В ответ он получил встречный иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны. В октябре стороны достигли мирового соглашения, в результате которого Розенберг получил 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба и зарплаты за вынужденные прогулы.