Одноклассники открывают статистику видео для групп

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске тестов расширенной статистики видеороликов в группах. Первыми доступ к закрытому тестированию получили группы партнеров социальной сети, крупнейшие по числу участников и наиболее активные в размещении видеоконтента.

Планируется, что в ближайшие месяцы статистика станет доступна всем группам. Владельцы групп смогут посмотреть данные по просмотрам видеороликов в группе, получить аналитику по уникальной аудитории зрителей и полученной обратной связи: классам, комментариям и репостам.

Статистика по общим метрикам смотрения, видеоканалам и отдельным видеороликам появится в специальном разделе «Видео» в настройках группы в десктопной версии Одноклассников. Администраторы смогут выделить определенную аудиторию, просмотревшую видео, и ее распределение по полу, возрасту, стране или платформе. Также будет доступен экспорт статистики за любой период с точностью до конкретного видео и с любым распределением аудитории.