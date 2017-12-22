Во ВКонтакте запустили редактор статей

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске редактора длинных статей и поддержку формата AMP. Новый редактор позволит создавать полноценные лонгриды с возможностью форматировать текст и использовать мультимедийные вложения.





На данный момент началось закрытое тестирование редактора статей. В январе редактор станет доступен всем пользователям и сообществам ВКонтакте.





Как обещают разработчики, такие статьи корректно отображаются на всех платформах и быстро открываются с мобильных устройств. Для чтения текстов в темноте доступен «Ночной режим». Кроме того, авторы статей получат подробную аналитику о всех материалах, включая количество просмотров и процент прочтения.

Также в новой версии ВКонтакте для iOS и Android появилась поддержка Accelerated Mobile Pages (AMP) — мобильного стандарта, который позволяет быстро загружать внешние статьи. Теперь страницы всех сайтов, которые настроили AMP, открываются прямо внутри приложения ВКонтакте в удобной вёрстке. Такие публикации отмечаются значком с молнией. Кроме того, стандарт AMP будет поддерживать записи ВКонтакте, встроенные на внешние сайты с помощью виджетов.