Во ВКонтакте запустили редактор статей

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске редактора длинных статей и поддержку формата AMP. Новый редактор позволит создавать полноценные лонгриды с возможностью форматировать текст и использовать мультимедийные вложения.


На данный момент началось закрытое тестирование редактора статей. В январе редактор станет доступен всем пользователям и сообществам ВКонтакте.


Как обещают разработчики, такие статьи корректно отображаются на всех платформах и быстро открываются с мобильных устройств. Для чтения текстов в темноте доступен «Ночной режим». Кроме того, авторы статей получат подробную аналитику о всех материалах, включая количество просмотров и процент прочтения.

Также в новой версии ВКонтакте для iOS и Android появилась поддержка Accelerated Mobile Pages (AMP) — мобильного стандарта, который позволяет быстро загружать внешние статьи. Теперь страницы всех сайтов, которые настроили AMP, открываются прямо внутри приложения ВКонтакте в удобной вёрстке. Такие публикации отмечаются значком с молнией. Кроме того, стандарт AMP будет поддерживать записи ВКонтакте, встроенные на внешние сайты с помощью виджетов.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
В Белоруссии легализовали криптовалюту и майнинг
День, когда Африка вышла в космос
Китаец получил 5,5 лет и штраф в 76 тысяч долларов за VPN

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 76
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 58
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 56
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 48