24 декабря в истории: дебют Ан-124, выход GIGABYTE 3D1 и первая камера с разрешением 100+ мегапикселей

24 декабря 1982 года свой первый полет совершил тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан». В период с 1982 по 1988 года он считался самым большим летательным аппаратом в мире. При общей длине 69,1 м размах крыльев составлял 73,3 м. Самолет построен по аэродинамической схеме турбореактивного четырехмоторного и оснащен авиадвигателями Д-18Т с тягой 4х 229,85 кН (максимальная скорость — 865 км/ч). В итоге при весе 178 400 кг грузоподъемность «Руслана» составляла 120 000 кг.

Ан-124 создавался для транспортировки тяжелой боевой техники, пусковых установок баллистических ракет и военнослужащих. Так, Ан-124 способен вместить до 440 парашютистов-десантников или 880 солдат с полным снаряжением. Также использовался для нужд мирного населения. Первый полет был совершен в 1982 году, но только в 1987 году самолет полностью ввели в эксплуатацию. Всего же было построено 56 летательных аппаратов. Производство «Русланов» прекратилось в 2004 году. Начиная с 2006 года, правительство РФ пыталось договориться с Украиной о восстановлении реализации проекта, но, как это часто бывает, то и дело в переговорный процесс вмешивалась политика. 15 августа 2014 года замглавы Минпромторга РФ Юрий Слюсарь заявил, что вопрос по возобновлению выпуска Ан-124 полностью исчерпан.



Ан-124 «Руслан»

24 декабря 2004 года вышла двухчиповая видеокарта GIGABYTE 3D1. После Voodoo 5 5500 и ATI Rage Fury MAXX она стала первым графическим адаптером, оснащенным сразу двумя чипами. Как раз в это же время NVIDIA объявила о возвращении технологии SLI в строй.

Напомним, эта функция предназначена для объединения нескольких видеокарт в один массив. Ее первая ревизия появилась в 90-х годах прошлого века и стала визитной карточкой компании 3Dfx. В 2004 году, когда NVIDIA представила графические ускорители GeForce 6000, обладающие поддержкой SLI, компания GIGABYTE выпустила двухчиповую видеокарту GIGABYTE 3D1, которая базировалась на двух «камнях» GeForce 6600 GT и имела на борту 256 Мбайт памяти. Каждый графический процессор функционировал на частоте 500 МГц. В его состав входили восемь пиксельных и три вершинных конвейера. Видеопамять функционировала на повышенной частоте относительно одиночных серийных GeForce 6600 GT и состояла из массива объемом 128 Мбайт на «брата». Шина памяти при этом имела 128-битный интерфейс.

Карта имела ряд ограничений. Так, 3D1 работала только с материнской платой GIGABYTE K8NXP-SLI, поддерживающей процессоры Athlon 64 (сокет 939). То есть, по сути, конфигурация всего ПК была предопределена. Во-вторых, технология SLI только появилась, а потому далеко не во всех играх можно было получить от нее хоть какой-нибудь прирост. В-третьих, производительность одной GeForce 6600 GT была не очень высокой, а стоимость видеокарты — колоссальной. И все же именно 3D1 считается прародителем всех ныне существующих двухчиповых игровых видеокарт современности.



GIGABYTE 3D1

24 декабря 2013 года вышла первая потребительская камера с разрешением более 100 Мп. Устройство под названием Panono получило причудливую форму в виде шара. Первоначально камера обладала разрешением 78 Мп, но позже конструкция была доработана и разрешающая способность увеличилась до 108 Мп. Устройство размером с кокос оснащено 36 модулями камер, которые позволяют получить сферическую панораму. На сегодняшний день Panono стоит 1500 долларов США. С примерами панорамных снимков можете ознакомиться здесь.



Panono