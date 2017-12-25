За GPS-трекеры c AliExpress перестанут сажать

Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы, подготовила законопроект, который позволит смело покупать гаджеты в китайских онлайн-магазинах вроде AliExpress без опаски получить реальный срок. Об этом рассказало издание РИА Новости.


Законопроект вносит изменения в статью 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств», запрещая привлекать обычных пользователей к уголовной отвественности за бытовое использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Статья 138.1 УК «Незаконный оборот специальных технических средств» предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Поклонская заявила журналистам: «Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества». Как отметила Поклонская, сейчас людей часто привлекают к уголовной ответственности за подобные действия.

Внимание властей к данной проблеме было привлечено на прошедшей 14 декабря пресс-конференции, во время которой Владимиру Путину, президенту России, задали вопрос о «деле Васильева» и правомочности статью 138.1 УК. Дело в том, что осенью этого года фермера Евгений Васильев из села Лопатки Курганской области обвинили в покупке подобного «запрещенного техсредства». За заказ GPS-трекера на AliExpress для беглой коровы-рецидивистки ему грозили судимость, штраф до 200 тысяч рублей и до четырех лет тюрьмы. Президент пообещал урегулировать ситуацию.

Законопроект уже одобрен экспертная комиссия при комитете по безопасности и противодействию коррупции. Планируется, что его внесут на рассмотрение Госдумы при поддержке фракции «Единая Россия».

Источник
РИА Новости
Теги
Россия фейспалм закон Китай AliExpress

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