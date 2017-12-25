Минфин подготовил законопроект о криптовалютах

Министерство финансов России подготовило законопроект, посвященный регулированию криптовалюты. Об этом рассказал Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, в интервью телеканалу «Россия 24».





Он сообщил: «Министерство финансов подготовило законопроект, который сейчас уже рассматривается, который будет определять порядок выпуска, порядок налогообложения, порядок покупки и обращения [криптовалют]». По его мнению, с криптовалютой должны работать профессиональные участники рынка, а не простые граждане, желающие быстро разбогатеть на скачке стоимости биткоина.

Силуанов подчеркнул, что с существующими спекулятивными криптовалютами «лучше не связываться», поскольку современные криптовалюты имеют признаки финансовой «пирамиды» и являются предприятием с высоким уровнем риска.

Как сообщалось ранее, российский законопроект о криптовалютах будет представлен 28 декабря 2017 года. На данный момент законопроект определяет криптовалюты как «иное имущество», а ICO (первичное публичное размещение токенов) рассматривается как краудфандинг и предусматривает ограничение суммы вложений для одного инвестора.