НАТО обеспокоено активностью русских подлодок вдоль трансатлантических интернет-каналов

Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), генеральный секретарь НАТО, заявил в интервью журналистам немецкого издания Fraknfurter Allgemeine Zeitung о высочайшей активности российских подводных лодок в Средиземноморье и Атлантике, что вызывает обеспокоенность у НАТО.





Столтенберг заявил: «Россия сделала большие инвестиции в свой флот, особенно в подводные лодки. С 2014 года было выпущено более 13 субмарин. Активность российских подводных лодок сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны». Также он отметил, что подлодки действуют в Атлантике и ближе к их береговым линиям, «Мы трансатлантический альянс, и мы должны быть способны перевозить солдат и вооружение через Атлантику. Для этого нам нужны безопасные и открытые морские пути». Столтенберг подчеркнул, что с окончанием холодной войны у НАТО снизились возможности в море, особенно в том, что касается борьбы с подводными лодками: «Мы меньше тренировались и растеряли навыки».

Это был первый раз, когда генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу российских подлодок. Зарубежные СМИ подхватили новость, в том числе тему развили Washington Post и Financial Times. Там акцент смещается на то, что подлодки усилили деятельность в районах магистральных трансатлантических интернет-кабелей и ссылаются на слова Андрю Леннона (Andrew Lennon), коммандущего подводных сил НАТО: «Мы наблюдаем российскую подводную активность поблизости от подводных кабелей, какую я раньше никогда не видел».