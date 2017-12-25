НАТО обеспокоено активностью русских подлодок вдоль трансатлантических интернет-каналов

Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), генеральный секретарь НАТО, заявил в интервью журналистам немецкого издания Fraknfurter Allgemeine Zeitung о высочайшей активности российских подводных лодок в Средиземноморье и Атлантике, что вызывает обеспокоенность у НАТО.


Столтенберг заявил: «Россия сделала большие инвестиции в свой флот, особенно в подводные лодки. С 2014 года было выпущено более 13 субмарин. Активность российских подводных лодок сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны». Также он отметил, что подлодки действуют в Атлантике и ближе к их береговым линиям, «Мы трансатлантический альянс, и мы должны быть способны перевозить солдат и вооружение через Атлантику. Для этого нам нужны безопасные и открытые морские пути». Столтенберг подчеркнул, что с окончанием холодной войны у НАТО снизились возможности в море, особенно в том, что касается борьбы с подводными лодками: «Мы меньше тренировались и растеряли навыки».

Это был первый раз, когда генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу российских подлодок. Зарубежные СМИ подхватили новость, в том числе тему развили Washington Post и Financial Times. Там акцент смещается на то, что подлодки усилили деятельность в районах магистральных трансатлантических интернет-кабелей и ссылаются на слова Андрю Леннона (Andrew Lennon), коммандущего подводных сил НАТО: «Мы наблюдаем российскую подводную активность поблизости от подводных кабелей, какую я раньше никогда не видел».

Источник
Fraknfurter Allgemeine Zeitung
Теги
Россия шапочка из фольги

Комментарии

Материалы по теме

HP выпустила свой самый мощный игровой ноутбук в России

14 декабря

Panasonic представил защищенный от взрывов планшет в России

8 декабря

В России остался последний ноутбук Acer Predator 21 X за 700 тысяч рублей

21 декабря

Объявлена российская цена рабочей станции-планшета HP ZBook x2

20 декабря

Оператор «Тинькофф Мобайл» заработал в России

13 декабря

ПК-моноблок HP EliteOne 1000 со сменным дисплеем вышел в России

21 декабря
Из рубрикиНаука и технологии
Минфин подготовил законопроект о криптовалютах
Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии
За GPS-трекеры c AliExpress перестанут сажать

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 76
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 58
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 57
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 49