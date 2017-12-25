Яндекс откажется от самой раздражающей рекламы

Компания Яндекс объявила о скором отказе от особо раздражающих форматов рекламы. С первой недели февраля 2018 года Яндекс прекратит использование этих форматов на своих площадках, а также начнет автоматически фильтровать их в Яндекс.Браузере.





Речь идет о таких видах рекламы, как статичный рекламный блок на весь экран, большое всплывающее окно по центру экрана, рекламный видеоролик с автоматически запускаемым звуком, расположенный перед основным контентом страницы, баннер во всю ширину экрана высотой 250 пикселей, зафиксированный внизу окна, баннер во всю ширину экрана высотой 200 пикселей, зафиксированный вверху окна.

Как обещают разработчики, с февраля ни один из перечисленных форматов не будет появляться на сайтах Яндекса и любых ресурсах, открываемых в Яндекс.Браузере. Также компания прекратит продажу таких форматов на площадках-партнёрах Рекламной сети Яндекса.