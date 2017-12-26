Одноклассники запустили конструктор видеооткрыток с поздравлениями звезд

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске сервиса «Классные открытки». Это конструктор новогодних видеопоздравлений от российских звезд кино, телевидения, музыки и спорта.


Пользователи могут создать поздравления с пожеланиями от Михаила Полицеймако, Ирины Хакамады, Дениса Симачева, Анастасии Мыскиной и других российских знаменитостей.

Сервис позволяет составить из готовых формулировок текст поздравления и создать видео, на котором пожелания зачитывают звезды. После этого можно скачать видео на компьютер или поделиться им в одной из социальных сетей. Как обещают разработчики, сервисом можно воспользоваться на любом устройстве.

В проекте приняли участие актеры Михаил Полицеймако, Алиса Гребенщикова, Роман Полянский, Мария Миронова и Александр Демидов, музыкант Антон Лаврентьев, певец Сергей Волчков, модельер Денис Симачев, публицист Ирина Хакамада, теннисистка Анастасия Мыскина, художник Андрей Бартенев. Поздравления также зачитывает робот-актер Теспиан.

Источник
Классные открытки
Теги
социальная сеть одноклассники Новый год 2018

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