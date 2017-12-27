День, когда у Microsoft украли секретную бету Windows

27 декабря 2008 года на торрентах оказалась закрытая бета-версия Windows 7. Прежде Microsoft демонстрировала систему только ключевым партнерам, а само название объявили лишь за два месяца до событий, в октябре.

Пользователи ждали Windows 7, поскольку предыдущая версия — Vista — хоть и принесла множество косметических изменений, но отличалась низкой производительностью во многих задачах, а также была крайне назойлива в вопросах безопасности. Пользователям, привыкшим работать в системе с правами администратора, приходилось теперь подтверждать в грозном окошке множество повседневных действий вроде открытия скачанного файла. Эта чрезмерная осторожность привела к обратному эффекту: люди подтверждали любые операции, не глядя, считая, что это очередной приступ паранойи Vista.



Рабочий стол Windows 7

Попавшая в Сеть бета-версия Windows 7 оказалась производительнее Vista во многих задачах. Кроме того, многие отметили, что система проворнее работает на нетбуках — очень дешевых и очень маломощных ноутбуках, взрывными темпами набиравших тогда популярность (этот класс гаджетов быстро «сдулся» после выхода iPad и других планшетов такого формата). Из внешних нововведений Windows 7 принесла панель задач, полностью переработанную впервые со времён Windows 95 (подсказка юным читателям: 95 — это и год выпуска). Каждая программа отображалась теперь лишь крупной иконкой, а не кнопкой, а по наведению курсора всплывала полнофункциональная миниатюра приложения.

Спустя две недели, 9 января 2009 года Microsoft официально выпустила публичную бета-версию Windows 7. Изначально компания планировала «раздать» 2,5 млн копий, но желающих оказалось так много, что лимит дважды увеличивали. Финальный релиз системы состоялся 22 октября 2009 года.