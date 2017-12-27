WattUp подзарядит гаджеты без проводов на расстоянии до одного метра

Американский стартап Energous объявил о важном этапе в развитии своего проекта по созданию беспроводной зарядки, работающей на расстоянии. Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала трансмиттер WattUp Mid Field первого поколения. Он позволяет заряжать устройства на расстоянии до трех футов, это чуть меньше одного метра.


Зарядка WattUp работает так: энергия преобразуется в радиоволны, которые улавливаются специальным приемником в гаджетах, расположенных на небольшом расстоянии. То есть, смартфона не придется класть на специальную зарядку, подключенную проводом к розетке, как это делается в современных «беспроводных» зарядках. WattUp можно разместить, например, под столом или на полке, а гаджеты располагать в удобных для них местах.

В 2014 году компания демонстрировала принцип работы системы в видеоролике и тогда было заявлено расстояние до 10 футов, то есть около трех метров. Как мы видим, первое поколение WattUp пока добивает на расстояние в три раза меньшее.

Energous планирует показать WattUp на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.

Источник
Energous
Теги
беспроводная зарядка CES 2018

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