ВКонтакте поможет подвести итоги 2017 года

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о запуске приложения «Итоги года», призванное помочь пользователям подвести итоги прошедшего года.


Приложение считает общее количество отметок «Нравится», просмотров, комментариев, подписчиков, новых друзей и записей за 2017 год, а также определяет самую популярную публикацию.

Итоги можно посчитать как для личной страницы, так и для любых администрируемых пользователем сообществ. При публикации прямо на обложке приложения отобразятся четыре самых крупных цифры.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте Новый год 2017

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