ВКонтакте поможет подвести итоги 2017 года

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о запуске приложения «Итоги года», призванное помочь пользователям подвести итоги прошедшего года.





Приложение считает общее количество отметок «Нравится», просмотров, комментариев, подписчиков, новых друзей и записей за 2017 год, а также определяет самую популярную публикацию.

Итоги можно посчитать как для личной страницы, так и для любых администрируемых пользователем сообществ. При публикации прямо на обложке приложения отобразятся четыре самых крупных цифры.