В России представили законопроект о криптовалюте

Министерство финансов России и Банк России представили законопроект о криптовалюте во время общественных слушаний 28 декабря 2017 года.





На данный момент он регулирует ICO (Initial Coin Offering — первичное предложение новых единиц криптовалюты или первичное размещение новых единиц криптовалюты). А следующие этапы коснутся непосредственно оборота цифровых валют.

Законопроект определяет криптовалюты как «иное имущество», а ICO рассматривается как краудфандинг. Майнинг рассматривается как предпринимательская деятельность, которой могут заниматься индивидуальные предприниматели и юридические лица. Налог предполагается взимать по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности.

Как и ожидалось, для одного ICO предусмотрено ограничение в один миллиард рублей. Один неквалифицированный инвестор сможет вложить максимум 50 тысяч рублей, для квалифицированных ограничений нет.

По словам Алексея Моисеева, заместителя министра финансов, в законопроекте разработчики постарались использовать мягкие подходы и «избежать соблазна отрегулировать оборот цифровых активов и привлечение средств с применением цифровых активов так, как мы регулируем финансовые рынки».

Планируется, что законопроект внесут на рассмотрение в Государственную Думу в 2018 году. В октябре президент России дал поручение правительству и ЦБ разработать нормы для регулирования криптовалюты и ICO до 1 июля 2018 года.