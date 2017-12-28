Во ВКонтакте появились анимированные стикеры

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске анимированных стикеров. Они стали доступны в мессенджере и в комментариях к записям на всех платформах.





Первыми анимированными персонажами стали пёс Коржик от МегаФона и единорог Спаркс, который появился в феврале, но до этого был статичным. Анимация автоматически воспроизводится в диалогах — и после отправки, и при получении сообщений. Перед отправкой можно посмотреть анимацию любого из доступных стикеров для выбора подходящего ответа.







Стикеры появились в мессенджере ВКонтакте в 2014 году. Сейчас пользователям на всех платформах доступны более ста наборов с разными героями, некоторые из них можно добавить бесплатно. В декабре ВКонтакте появились стикеры с Дональдом Даком, компания также планирует выпустить наборы и с другими персонажами Disney.



