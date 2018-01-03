День, когда появился Bitcoin

3 января 2009 года заработала сеть Bitcoin и в его блокчейне появился первый блок. «Намайнил» этот блок человек, появлявшийся в интернете под псевдонимом Сатоси Накамото. За несколько месяцев до того он опубликовал статью о гепотетической революционной новой виртуальной валюте без центра эмиссии и с распределенным реестром всех операций. Биткоин — и есть реализация того предложения.

Первый блок содержал следующий текст:

The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks

Это — заголовок с обложки The Times от 3 января 2009. Так Накамото закрепил в блокчейне доказательство даты создания блока, причём статью для этого выбрал весьма символичную: в ней речь идёт о мерах британского министерства финансов по спасению банков в условиях экономического кризиса.



Обложка The Times, заголовок с которой попал в нулевой блок Bitcoin

Одновременно с тем «самый первый» (а на самом деле нулевой) блок принёс в мир первые 50 монет — биткоинов. Таковой тогда была награда за «вычисление» блока (сейчас она составляет 12,5 биктоинов). Всего же Сатоши Накамото намайнил, предположительно, около миллиона цифровых монет на множество кошельков. Сейчас их ценность составляет более 15 миллиардов долларов. Это состояние, однако, лежит в кошельках мёртвым грузом, а личность Накамото до сих пор остаётся загадкой. Неизвестно даже, жив ли этот человек сейчас.

Сегодня Bitcoin — самая дорогая криптовалюта, её «капитализация» (произведение числа монет в обращении и текущего курса) превышает 250 миллиардов долларов. С днём рождения, Биткоин!