Google избавляется от Android Pay и Google Wallet

Компания Google решила объединить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым брендом Google Pay, создав универсальное платежное решение.





Напомним, Google Wallet был представлен в 2011 году, а Android Pay заработал в 2015 году. Единый бренд Google Pay призван устранить замешательство пользователей, а также сделать платежи проще, безопаснее и логичнее. Он позволит расплачиваться, используя информацию, сохраненную пользователем в аккаунте Google (Google Account).





Сервис Google Pay должен заработать в ближайшие недели в онлайн-магазинах и рознице. Он уже доступен в n Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse, Instacart и некоторых других приложениях.