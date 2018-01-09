Google избавляется от Android Pay и Google Wallet

Компания Google решила объединить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым брендом Google Pay, создав универсальное платежное решение.


Напомним, Google Wallet был представлен в 2011 году, а Android Pay заработал в 2015 году. Единый бренд Google Pay призван устранить замешательство пользователей, а также сделать платежи проще, безопаснее и логичнее. Он позволит расплачиваться, используя информацию, сохраненную пользователем в аккаунте Google (Google Account).


Сервис Google Pay должен заработать в ближайшие недели в онлайн-магазинах и рознице. Он уже доступен в n Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse, Instacart и некоторых других приложениях.

Источник
Google
Теги
ANDROID Google платежная система Android Pay Google Wallet

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